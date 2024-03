Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fensterscheiben beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stenerner Weg;

Tatzeit: zwischen 15.03.2024, 20.30 Uhr, und 16.03.2024, 08.00 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt Schaden angerichtet: Die Täter warfen nach ersten Erkenntnissen mit Steinen gegen zwei Fenster, die sich im Obergeschoss einer Bildungsrichtung am Stenerner Weg befinden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell