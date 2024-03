Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Messanlage beschmiert

Legden (ots)

Tatort: Legden, Ahauser Straße;

Tatzeit: zwischen 15.03.2024, 21.00 Uhr, und 16.03.2024, 08.00 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Legden eine mobile Anlage zur Geschwindigkeitsmessung beschädigt. Das Gerät hatte an der Ahauser Straße unweit der Einmündung "Am Bahnbusch" auf einem Grünstreifen gestanden, wo die Täter es mit weißer Farbe beschmierten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

