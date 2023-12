Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Reisender fasst Frau an die Brust und fordert "Verführung"

Nürnberg (ots)

Am Mittwoch (20. Dezember) hat ein Deutscher im Hauptbahnhof Nürnberg einer 18-Jährigen an die Brust gefasst und sie zur "Verführung" aufgefordert. Noch am gleichen Tag konnte die Bundespolizei den Täter fassen.

Zur Mittagszeit wurde die junge Polin in den Einkaufpassagen des Nürnberger Hauptbahnhofs von einem Reisenden angehalten und angesprochen. Der 27-Jährige umfasste sofort ihre Brust und forderte die Frau auf, ihn zu verführen. Die Erschrockene konnte darauf nur antworten, sie sei verlobt und erst 18 Jahre alt. Nachdem der Täter von ihr abgelassen hatte und die junge Frau sich von ihm entfernen konnte, eilte sie zum Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn um Hilfe zu suchen. Die Sicherheitskräfte konnten nur noch sehen, wie der Grabscher außerhalb des Hauptbahnhofs floh. Beamte der hinzugezogenen Bundespolizeiinspektion Nürnberg nahmen die Ermittlungen auf und versorgten die 18-Jährige, welche unter Schock stand. Am späten Mittwochnachmittag erkannte eine Streife der DB-Sicherheit den Täter im Hauptbahnhof wieder und verständigte die Bundespolizei. So konnten die Polizisten den 27-jährigen Deutschen rasch festnehmen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Deutschen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell