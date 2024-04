Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Firma

Borken (ots)

Tatort: Borken, Eggenkamp;

Tatzeit: zwischen 04.04.2024, 17.20 Uhr, und 05.04.2024, 06.50 Uhr;

Elektronische Produkte mit Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Betrieb in Borken. Die Täter drangen durch Fenster in das Gebäude am Eggenkamp zwischen Donnerstag, 17.20 Uhr, und Freitag, 06.50 Uhr, ein. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell