POL-CLP: Landkreis Vechta: Raubüberfälle auf Combi-Verbrauchermärkte +++ Polizei schaltet Hinweisportal +++ Möglichkeit der vertraulichen Aussage +++ Auslobung von 3000 Euro Belohnung hat noch Bestand

Landkreis Vechta: Raubüberfälle auf Combi-Verbrauchermärkte +++ Polizei schaltet Hinweisportal +++ Möglichkeit der vertraulichen Aussage +++ Auslobung von 3000 Euro Belohnung hat noch Bestand

Cloppenburg/Vechta

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5731503

Wie bereits in der Vergangenheit umfangreich berichtet, beschäftigt eine Raubserie auf Combi-Verbrauchermärkte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Die Ermittlerinnen und Ermittler baten bereits im März aufgrund der Auslobung von 3000 Euro Belohnung um hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

Aufgrund der Schwere der Delikte und den damit verbundenen Folgen für Opfer möchte die Polizei erneut auf die Taten aufmerksam machen und bittet um Zeugenhinweise zu folgenden Vorfällen:

1) 12. Oktober 2023; 21.12 Uhr: Combi-Verbrauchermarkt Langförden in der Hauptstraße

Drei männliche Täter griffen die vier Opfer nach Geschäftsschluss am Nebenausgang/Mitarbeiterausgang ab und drangen sie unter Vorhalt von zwei Schusswaffen und einem Messer zurück in den Markt. Die drei Unbekannten bedrohten die Mitarbeitenden und konnten im weiteren Verlauf eine mittlere, vierstellige Summe Bargeld rauben. Auf dem Parkplatz vor dem Verbrauchermarkt wartete in einem dunklen Pkw ein mutmaßlich vierter Täter. Die drei Täter stiegen ein und gemeinsam flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die vier Opfer blieben körperlich unverletzt, jedoch standen sie unter dem Eindruck des Geschehens.

2) 3. November 2023; gegen 21.15 Uhr: Combi-Verbrauchermarkt Lutten in der Visbeker Straße

Zwei maskierte, männliche Täter bedrohten kurz nach Ladenschluss zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Küchenmesser und zwangen diese, einen Tresor zu öffnen, indem sich unter anderem die Tageseinnahmen befanden. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend über einen Seitenausgang zu einem Fluchtfahrzeug in unbekannte Richtung.

3) 16. Dezember 2023; gegen 21.17 Uhr: Combi-Verbrauchermarkt Vechta in der Oldenburger Straße

Zwei Mitarbeiter des Verbrauchermarktes sowie ein Security-Mitarbeiter wollten gerade das Gebäude durch einen Nebeneingang verlassen, als diese durch einen maskierten Täter, unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe, zurückgedrängt wurden. Der Unbekannte forderte sie auf, sämtliches Scheingeld auszuhändigen. Der unbekannte Täter flüchtete mit Bargeld als Raubgut in unbekannte Richtung.

4) 8. März 2024; gegen 21:16 Uhr: Überfall auf den Combi-Markt Lutten in der Visbeker Straße

Dem maskierten und mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bewaffneten Täter war es gelungen, nach Geschäftsschluss eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter beim Verlassen des Marktes abzufangen und diese zurück in den Markt zu drängen. Dort erzwang der Täter das Öffnen des Tresores und flüchtete anschließend mit einem dunklen Kleinwagen, nachdem er Bargeld in nicht unerheblicher Höhe erbeutet hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wurde als ca. 170 cm groß beschrieben und trug eine dunkle Oberbekleidung. Er sprach flüssiges, akzentfreies Hochdeutsch.

Auf Grund der drei zuerst genannten Taten hatte die Polizeidirektion Oldenburg bereits im März für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten und zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt. Diese Auslobung hat nach wie vor noch Bestand.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Die Belohnung wird im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg ausgesetzt.

Durch die Raubserie ist bislang ein finanzieller Gesamtschaden in Höhe von fast 17.000 Euro entstanden.

Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe bei der Aufklärung der Überfälle:

- Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

- Wem sind im Zusammenhang mit den Überfällen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

In dieser Sache besteht zudem die Möglichkeit einer vertraulichen Aussage.

Entsprechende Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer 04471/18600 oder das Polizeikommissariat Vechta, unter Rufnummer: 04441/9430, entgegen.

Zudem wurde hierfür das Hinweisportal der Polizei Niedersachsen aktiviert.

Hinweise auf tatverdächtige Personen können hier unter https://nds.hinweisportal.de/raubserie-combi-lk-vechta (auch anonym) gegeben werden. Außerdem besteht dort auch die Möglichkeit, Bilder und Videos hochzuladen und die Polizei dadurch bei den Ermittlungen gegen die noch unbekannten Täter zu unterstützen.

