POL-CLP: Meldungen zu den Bränden in Cloppenburg

Cloppenburg-Stapelfeld: Fahrzeug geht in Flammen auf Am Donnerstag, 23. Mai 2024, gg. 15:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Essen/Olb. die B68 in im Ortsteil Stapelfeld. Während der Fahrt bemerkte sie plötzlich, dass Rauch aus dem Motorraum nach außen drang, daher stoppte sie ihr Fahrzeug. Sie konnte das Fahrzeug, als es auf dem Standstreifen der B68 stand, rechtzeitig verlassen, denn kurze Zeit später stand der Citroen in Vollbrand. Daher rückte die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit drei Fahrzeugen und 15 Kameraden aus, um den Brand zu löschen. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde der Grünstreifen der B68 beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert. Die Polizei geht von einem technischen Defekt, als Brandursache aus.

Cloppenburg- Brand von Strohballen

In der Nacht zu Freitag, 24. Mai 2024, 01:20 Uhr, bemerkte ein Zeuge, auf einem Feld am Wellensdamm, in der Nähe des Plaggenwegs, dass mehrere Strohballen in Brand stehen. Er alarmierte daraufhin den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte sodann mit mehreren Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften zum Brandort aus und konnte die Rundballen löschen und das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bäume verhindern. Dennoch wurden ca. 100 Ballen vollständig zerstört, der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Da die genaue Brandursache vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache werden heute weitergeführt. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg, Tel. 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

