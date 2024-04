PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mit Garagentor kollidiert und geflüchtet +++ Geparkten Pkw beschädigt und davongefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Mit Garagentor kollidiert und geflüchtet, Idstein, Albrechtstraße, Sonntag, 31.03.2024, 23:00 Uhr

(Sto) Am späten Sonntagabend kam es in der Albrechtstraße in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beziehungsweise eine unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Garagentor kollidierte und anschließend davonfuhr.

Demnach meldete sich der Geschädigte gegen 23:15 Uhr bei der Idsteiner Polizei und gab an, dass vor wenigen Minuten ein unbekanntes Fahrzeug gegen sein Garagentor gefahren und anschließend geflüchtet sei. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen Schaden von ca. 1.000 Euro feststellen und entsprechende Spuren sichern. Von dem Verursacherfahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei in Idstein führt die Ermittlungen diesbezüglich und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Verursacherfahrzeug machen können, sich telefonisch unter (06126) 9394-0 zu melden.

2. Geparkten Pkw beschädigt und davongefahren, Walluf-Niederwalluf, Hauptstraße, Zwischen Samstag, 30.03.2024, 18:20 Uhr und Sonntag, 31.03.2024, 11:20 Uhr

(Sto) Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es in der Hauptstraße in Walluf, Ortsteil Niederwalluf, zu einer Verkehrsunfallflucht bei welcher ein grauer Audi A5 beschädigt wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der beschädigte Pkw auf der Hauptstraße in Niederwalluf, etwa auf Höhe der Hausnummer 50, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Im Tatzeitraum kollidierte das bislang unbekannte Fahrzeug vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit dem Pkw. Die Eltviller Polizei konnte Sachschaden am hinteren, linken Teil der Heckschürze feststellen und Spurensicherungsmaßnahmen durchführen. Derzeit schätzt die Polizei den Schaden auf ca. 1.000 Euro. Hinweise auf die oder den Unfallverursacher/in liegen derzeit nicht vor.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der für die Ermittlungen zuständigen Polizeidienststelle in Eltville unter (06123) 9090-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell