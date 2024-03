PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unbekannte betreten Vereinsheim +++ Blauer Golf nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Unbekannte betreten Vereinsheim,

Idstein-Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße, Donnerstag, 21.03.2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 26.03.2024, 14:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Idstein-Eschenhahn eingestiegen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Am Dienstag stellten Verantwortliche des Tennisvereins in der Pfahlgrabenstraße fest, dass die Räumlichkeiten in den vergangenen Tagen betreten, verwüstet und zum Teil beschädigt worden waren. Auch waren einige dort gelagerte Lebensmittel verzehrt und ein Schlüsselbund entwendet worden. Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet, weswegen die Polizei in Idstein Zeuginnen oder Zeugen sucht, welche sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 melden können.

2. Blauer Golf nach Unfallflucht gesucht, Kiedrich, Eltviller Straße, Dienstag, 26.03.2024, 07:03 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen stieß in Kiedrich ein blauer Golf gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort. Den Angaben einer 31-jährigen Frau aus dem Rheingau-Taunus-Kreis zufolge sei sie um 07:03 Uhr auf der Eltviller Straße von Kiedrich nach Eltville unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 27 kam ihr ein blauer VW Golf entgegen, welcher plötzlich auf ihre Fahrbahn geriet und ihren Audi A3 streifte. Dabei wurde der komplette Außenspiegel abgefahren. Im Anschluss setzte die Person im Golf ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Kiedrich fort und meldete sich auch nicht bei der Polizei.

Die Polizeistation Eltville ermittelt nun und nimmt Hinweise zum Unfall und dem blauen Golf unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell