PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Apotheke abgelenkt und Kosmetika gestohlen +++ Mehrmals angesetzt, mehrmals gescheitert +++ Hohen Schaden verursacht und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. In Apotheke abgelenkt und Kosmetika gestohlen, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Montag, 25.03.2024, 16:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag haben zwei Trickdiebe in einer Taunussteiner Apotheke Beute gemacht. Gegen 16:50 Uhr betraten die beiden Männer die Apotheke in der Aarstraße auf dem Parkplatz des Aartalcenters. Während einer der beiden die anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte und hierdurch ablenkte, nahm sein Komplize mehrere Kosmetika aus einem Regal an sich. Anschließend suchten die beiden mit ihrer Beute das Weite.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Einer soll circa 1,80 m groß und etwa 45 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare und dunkle Augen und war mit einer blauen Jacke und Jeans bekleidet gewesen. Der Mittäter war etwas jünger und kleiner, hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine rote Jacke und ebenfalls Jeans. Beide wurden als "osteuropäisch aussehend" beschrieben, welche nur gebrochenes Deutsch und Englisch gesprochen hätten.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Mehrmals angesetzt, mehrmals gescheitert, Walluf, Hohlweg, Donnerstag, 21.03.2024, 07:15 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 19:45 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend versuchten Einbrecher vergeblich in ein Wallufer Wohnhaus einzusteigen. Gleich mehrfach setzten die Unbekannten im Hohlweg an Türen und Fenstern des Einfamilienhauses im an, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie mussten sich letztlich geschlagen geben und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Hohen Schaden verursacht und geflüchtet, Bad Schwalbach-Lindschied, Pfahlweg, Dienstag, 19.03.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde ein Fahrzeug in Bad Schwalbach-Lindschied angefahren und so ein Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine unbekannte Person in einem Kraftfahrzeug den Pfahlweg und kollidierte dort mit einem geparkten roten VW Passat. Dieser wurde an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin kam den damit verbundenen Pflichten jedoch nicht nach und fuhr einfach davon.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt nun und bittet um Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell