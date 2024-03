PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter, Rüdesheim am Rhein+++

Bad Schwalbach (ots)

Unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Samstag, 23.03.2024, 22:00 Uhr

In den späten Samstagabendstunden hat die Polizei einen unter Drogen stehenden Mann in Rüdesheim aus dem Straßenverkehr gezogen. Eine Streife der Polizeistation Rüdesheim am Rhein führte routinemäßige Verkehrskontrollen durch. Gegen 22:00 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus dem Rheingau auf seinem E-Scooter kontrolliert. Das Gespür der Polizeibeamten erwies sich als richtig. Ein Drogenvortest bei dem Fahrer verlief positiv. Bei dem 23 - jährigen jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

