PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schusswaffengebrauch nach Angriff auf Polizisten, Taunusstein-Wehen, Brünner Straße, Donnerstag, 21.03.2024, 19:10 Uhr

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Am Donnerstagabend kam es in Taunusstein-Wehen zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Zwei Polizeibeamte und ein Mann wurden verletzt. Gegen 19:10 Uhr wurde die Polizei wegen eines randalierenden Mannes in ein Wohnhaus in die Brünner Straße gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge griff der gemeldete Mann, ein 47-Jähriger, die eingesetzten Beamten nach deren Eintreffen mit einem scharfkantigen Werkzeug an und verletzte beide. In der Folge kam es zu dem Schusswaffengebrauch, bei dem der 47-Jährige verletzt wurde. Der Mann sowie einer der Polizeibeamten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf und den Umständen dauern an.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell