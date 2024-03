PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei nimmt Diebesbande fest +++ Schmuck im Visier von Einbrechern

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizei nimmt Diebesbande fest,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 10:10 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag ist es der Polizei in Bad Schwalbach gelungen eine Diebesbande festzunehmen. Gegen 10:10 Uhr informierte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Bahnhofstraße die Polizei über drei Männer, die er dabei beobachtet hatte, wie sie einen Kunden abgelenkt und bestohlen hatten. Aktuell würden die drei den Markt in Richtung eines geparkten Autos verlassen. Sofort eilten Polizeistreifen in die Bahnhofstraße, wo das beschriebene und mit drei rumänischen Staatsangehörigen besetzte Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden konnte. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihnen das Portemonnaie des Kunden aufgefunden. Es folgte die Festnahme und der Transport der Männer zur Dienststelle. Von dort wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Der Bestohlene erhielt seine Geldbörse zurück.

2. Einbrecher haben Schmuck im Visier,

Walluf, Eichenweg, Mittwoch, 20.03.2024, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag nutzten Einbrecher die Abwesenheit von Hausbewohnern in Walluf aus, um in ihre vier Wände einzusteigen. Zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr suchten die Täter das Anwesen im Eichenweg auf und hebelten die rückseitig gelegene Terrassentür einer Einliegerwohnung auf. Dort betraten und durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen dabei Schmuck und Uhren an sich. Anschließend verschafften sie sich von der Wohnung aus Zutritt zum Hauptgebäude, von wo aus sie unerkannt mit ihrer Beute die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus ermitteln und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell