POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Bergzabern (ots) - Am 23.09.2023, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Bärengasse in Bad Bergzabern zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 52-jährigen Mannes aus dem Elsass. An genannter Örtlichkeit traf der Geschädigte auf zwei bislang unbekannte Männer, die ihn auf den Kopf schlugen. Hierdurch stürzte der Mann zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die näheren Tatumstände, sowie die Identität der ...

