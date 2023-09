Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Maikammer (ots)

Eine tiefe Beule und ein dadurch entstandener Sachschaden von mehreren tausenden Euro war die Folge einer Verkehrsunfallflucht in Maikammer. Die 53-Jährige Geschädigte parkte ihren PKW in der Alsterweiler Hauptstraße in Maikammer am 22.09.2023 gegen 19:30 Uhr. Am Folgetag stellte sie den entstandenen Schaden gegen 10:45 Uhr fest. Aufgrund des Schadensbildes wird angenommen, dass es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben muss, welches beim Rangieren in der o.g. Straße den Schaden verursacht hat. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

