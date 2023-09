Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch in Fahrradgeschäft

Bad Bergzabern (ots)

Am frühen Morgen des 24.09.2023, gegen 00:30 Uhr, wurde hiesiger Polizeidienststelle ein versuchter Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern gemeldet. Bei der unmittelbaren Anfahrt zum Tatort konnte die Polizeistreife die beiden Täter anhand der guten Personenbeschreibung in der Weinstraße feststellen. Beim Erblicken der Polizei ergriffen beide Täter die Flucht. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte einer der beiden gestellt werden. Es handelte sich um keinen Unbekannten. Der 22-jährige junge Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße ist der Polizei aufgrund einer Vielzahl bereits begangener Straftaten bestens bekannt. Bei der Durchsuchung des erheblich alkoholisierten Mannes konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen beleidigte und bedrohte er zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Neben dem versuchten Einbruch muss sich der junge Mann daher zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, sowie wegen Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Täters dauern derzeit noch an.

