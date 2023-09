Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Edenkoben (ots)

Am 23.09.2023, gegen 22.20 Uhr, wurde mehrfach ein betrunkener Fahrradfahrer in der Staatsstraße in Edenkoben gemeldet. Der Radfahrer konnte noch in der selbigen Straße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Zudem fuhr er zuvor deutliche Schlangenlinien. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Infolgedessen wurde der 39-Jährige auf die Polizeidienststelle Edenkoben verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Radfahrer hat nun ein Strafverfahren zu erwarten indem der Entzug der Fahrerlaubnis, eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe mit bis zu einem Jahr die Folge sein kann. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und trifft gegebenenfalls weitere Maßnahmen.

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.

