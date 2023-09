Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Auto stößt mit Fahrradfahrer zusammen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 11. September 2023, gegen 16.30 Uhr soll sich ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem bisher ebenfalls unbekannten Fahrradfahrer an der Kreuzung Bismarckallee/Zur Unterführung in Freiburg ereignet haben.

Laut Zeugenaussage befuhr der Radfahrer die Bismarckallee in Richtung Stefan-Meier-Straße und musste an der Ampelanlage der dortigen Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Der Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, kollidierte daraufhin aus unbekannten Umständen mit dem wartendenden Radfahrer, welcher hierdurch auf die Fahrbahn stürzte. Nach dem Zusammenstoß setzten der Pkw-Fahrer und der Radfahrer ihre Fahrt fort.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Auch der gestürzte Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

