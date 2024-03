PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalen treiben in Schulgebäude ihr Unwesen +++ Motorroller gestohlen +++ Vorfahrt missachtet - Fahrerin leicht verletzt +++ Auto im Graben - Polizei sucht Zeugen

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandalen treiben ihr Unwesen in Schulgebäude, Bad Schwalbach, Emser Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 09:15 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 08:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Vandalen eine Schule in Bad Schwalbach verwüstet und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Unbekannten gelangten zwischen Donnerstag und Montag unbemerkt und auf unbekannte Art und Weise in das Schulgebäude in der Emser Straße und ließen dort in mehreren Räumen, darunter auch einem Toilettenraum, ihre Zerstörungswut aus. Dabei wurden unter anderem Einrichtungsgegenstände um- und Mobiliar eingeworfen und so ein Schaden von etwa 6.500 Euro verursacht.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Wochenende rund um die Schule verdächtige Beobachtungen gemacht oder etwas Ungewöhnliches gehört haben, melden sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

2. Motorroller gestohlen,

Geisenheim, Am Rundacker, Festgestellt: Dienstag, 19.03.2024, 11:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen stahlen Unbekannte in Geisenheim einen Motorroller. Am Dienstagvormittag bemerkte der Besitzer eines blauen Piaggo-Rollers mit dem Kennzeichen RÜD-EX 503, dass dieser nicht mehr aufzufinden war. Zuvor hatte das Zweirad auf seinem Grundstück in der Straße "Am Rundacker" gestanden. Wann und wie die Täter vorgingen, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Vorfahrt missachtet - Fahrerinnen leicht verletzt, Idstein, Landesstraße 3274, Dienstag, 19.03.2024, 17:18 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es an einer Autobahnauffahrt bei Idstein zu einem Unfall mit Verletzten infolge eines Vorfahrverstoßes. Um 17:18 Uhr beabsichtigte eine 18 Jahre alte Volvo-Fahrerin von der Landesstraße 3274 kommend auf die A3 aufzufahren. Dabei übersah sie jedoch eine entgegenkommende 36-Jährige, die in einem Opel Crossland aus Richtung Ehrenbach in Richtung Idstein unterwegs war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 10.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Die beiden Frauen wurden vor Ort in einem Rettungswagen ambulant behandelt.

4. Auto im Graben - Polizei sucht Zeugen, Taunusstein-Orlen, Wehener Straße, Mittwoch 20.03.2024, bis 08:07 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen entdeckten Zeugen in einem Graben bei Taunusstein-Orlen einen verunfallten und fahrerlosen Pkw. Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass der verantwortliche Fahrer wohl unter Alkoholeinfluss verunfallt und zu Fuß geflüchtet war. Um 08:07 Uhr meldete ein Zeuge den an der Landesstraße 3274 zwischen Orlen und Wehen im Graben liegenden schwarzen Skoda. Die Polizei rückte an, konnte aber neben dem Fahrzeug keine verantwortliche Person feststellen. Demnach wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eröffnet und erste Ermittlungen eingeleitet. An der Halteradresse trafen die Beamten auf einen zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol stehenden Mann, gegen den sich nun die Ermittlungen richten. Er musste die Polizei für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, oder Personen, die das verunfallte Fahrzeug schon vor 08:07 Uhr an der Unfallstelle wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

