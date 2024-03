POL-RTK: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen +++ Diebstähle aus mehreren Pkw +++ Vier Verletzte bei Verkehrsunfall +++ Bei Verkehrskontrolle Drogen gefunden

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Hohenstein-Holzhausen über Aar, Am Kindergarten, Samstag, 16.03.2024, 01:50 Uhr

(Sto) Am Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr wurden zwei Einbrecher während eines Einbruchs in das Vereinsheim des Sportplatzes in Holzhausen über Aar von der Bad Schwalbacher Polizei festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete sich ein aufmerksamer Bürger aus Holzhausen über Aar gegen 01:55 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er gerade zwei Personen bei einem Einbruch in das Vereinsheim in der Straße "Am Kindergarten" beobachten würde. Unmittelbar herbeigeeilte Polizeistreifen konnten am Tatort zunächst Hinweise auf einen Einbruch feststellen - so war unter anderem eine Glasscheibe auf der Rückseite des Gebäudes zerstört. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten die Polizeibeamten beide Täter auf dem Sportplatzgelände antreffen und festnehmen. Es handelte sich um einen 33-jährigen Mann aus Bad Kreuznach sowie einen 48-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Beide Täter wurden zunächst zur Polizeidienststelle in Bad Schwalbach verbracht, welche der Bad Kreuznacher Herr später wieder verlassen konnte. Der wohnsitzlose 48-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Samstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Beide Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

2. Mehrere Diebstähle und Einbrüche in / aus Pkw, Ortsgemarkung Hohenstein-Steckenroth, Zwischen Freitag, 15.03.2024, 16:00 Uhr und Samstag, 16.03.2024, 11:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurden durch bislang unbekannte Täter im Ortsgebiet von Hohenstein-Steckenroth aus mehreren Pkw diverse Gegenstände entwendet. Am Samstagnachmittag wurde die Bad Schwalbacher Polizei darüber informiert, dass es in Hohenstein-Steckenroth zu einigen Fällen von Einbruch in Pkw beziehungsweise Diebstahl aus Pkw gekommen sein soll. Vor Ort wurden durch die Polizei nach aktuell Stand insgesamt fünf Strafanzeigen aufgenommen. Demnach wurden in den Straßen "Parkstraße", "Kirschbaumweg", "Taunusstraße" und "An der Hohl" teils verschlossene, teils unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und aus diesen diverse Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Die Polizei in Bad Schwalbach führt die Ermittlungen diesbezüglich. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

3. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall,

L3374 zwischen Bad-Schwalbach Langenseifen und B54, Samstag, 16.03.2024, 12:30 Uhr

(Sto) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag sind vier Insassen eines Pkw verletzt worden. Demnach wurde der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises gegen 12:30 Uhr mitgeteilt, dass ein Pkw auf der Landesstraße 3374, zwischen Bad-Schwalbach Langenseifen und der B54, mit einem Baum kollidiert sei. Sofort begaben sich mehrere Rettungswagen sowie die Polizei zum Einsatzort. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass der Pkw, ein Opel Astra, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links hin von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baumstumpf kollidiert war. Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich um eine vierköpfige Familie aus Lorch - bei zwei von ihnen um Kinder. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Pkw wurde abgeschleppt, an ihm entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die L3374 war zeitweise vollgesperrt.

4. Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss,

Gemarkung Hünstetten, B417 Höhe "Hühnerkirche", Freitag, 15.03.2024, 18:00 Uhr

(Sto) In den frühen Freitagabendstunden ereignete sich auf der B417 in Fahrtrichtung Limburg, kurz nach der "Hühnerkirche", ein Verkehrsunfall . Ein 29-jähriger Mann mit Wohnsitz im Kosovo musste mit seinem Pkw, einem Opel Corsa, verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende 27-jährige Mann mit Wohnsitz in Moldau zu spät und fuhr mit seinem Pkw der Marke Volkswagen auf den Vorausfahrenden auf. Glücklicherweise blieben sowohl der Opelfahrer, als auch die drei Fahrzeuginsassen des VW unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation Idstein jedoch eine Alkoholisierung des Unfallverursachers von knapp 1,0 Promille fest. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde bei dem jungen Mann auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt, woraufhin der 27-Jährige diese wieder verlassen konnte. Er muss sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von wenigen tausend Euro, sie blieben fahrbereit.

5. Verkehrskontrolle mit Drogenfund,

Walluf, Hauptstraße, Samstag, 16.03.2024, 13:45 Uhr

(Sto) Am Samstagmittag machte ein 41-jähriger Autofahrer aus Ingelheim in der Hauptstraße in Walluf auf sich aufmerksam, da er durch eine Polizeistreife beim Bedienen eines Mobiltelefons während der Fahrt beobachtet werden konnte. In der anschließenden Kontrolle wirkte der Fahrer äußert nervös. Außerdem konnten im Fahrzeuginneren alkoholhaltige Getränke gesichtet sowie ein entsprechender Alkoholgeruch festgestellt werden. Während ein durchgeführter Atemalkoholtest einen niedrigen, rechtlich nicht relevanten Wert aufzeigte, erbrachten weitere Test jedoch den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Dieser erhärtete sich, als im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen zudem eine geringe Menge Amphetamin bei dem Ingelheimer aufgefunden werden konnte. Bei dem 41-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle in Eltville eine Blutentnahme durchgeführt, im Anschluss durfte er die Räumlichkeiten wieder verlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

6. Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz, Niedernhausen, Am Sägewerk, Samstag, 16.03.2024, zwischen 16:45 Uhr und 17:10 Uhr

(Sto) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstagnachmittag den geparkten PKW einer 48-jährigen Frau aus Niedernhausen beschädigt. Der beschädigte graue Audi war für die Dauer des Einkaufs auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Sägewerk" in Niedernhausen abgestellt. Als die 48-Jährige zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie frische Kratzer und Dellen im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrseite fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Unfallverursachung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

