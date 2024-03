PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Randalierer mit offenem Haftbefehl +++ Betrüger fragen nach Codes

Bad Schwalbach (ots)

1. Randalierer mit offenem Haftbefehl, Eltville-Erbach, Eberbacher Straße, Mittwoch, 13.03.2024, 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in Eltville-Erbach einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen, nachdem dieser zuvor lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte. Gegen 13:00 Uhr informierten Zeugen die Polizeistation Eltville über einen Mann der in einem Wohnhaus in der Eberbacher Straße randalieren würde. Es seien sogar schon Fensterscheiben und Einrichtungsgegenstände zu Bruch gegangen. Beim Eintreffen der Beamten konnte der beschriebene Mann umgehend angetroffen und festgenommen werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel dann auf, dass ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die Fahrt ging für den 48-Jährigen somit in eine Justizvollzugsanstalt nach Preungesheim. Darüber hinaus leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen den Sachbeschädigungen ein. Der entstandene Schaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

2. Betrüger fragen nach Codes, Taunusstein-Bleidenstadt, Mittwoch, 13.03.2024, 12:15 Uhr

(fh)Aufgrund eines aktuellen Falls warnt die Polizei vor Betrügern, die sich für die Codes von Wertkarten interessieren. Am Mittwoch informierte die Mitarbeiterin eines Ladens aus Taunusstein-Bleidenstadt die Polizei über eine solche Betrugsmasche. So habe in ihrem Geschäft ein Mann angerufen und sich als Verantwortlicher für "Google-Play Karten" (Wertkarten zum Bezahlen) ausgegeben. In dem Gespräch gab der Mann an, er benötige mehrere Codes, welche auf den besagten Karten zu finden sind, um eine Überprüfung durchzuführen. Die Mitarbeiterin schöpfte Verdacht und beendete umgehend das Gespräch. Sie sollte den richtigen Riecher gehabt haben, da diese Masche darauf abzielt, sich die Codes geben zu lassen, um sie einzulösen und somit in den Besitz des Guthabens zu kommen.

Das Übermitteln solcher Codes sollte ebenso tabu sein, wie Pins, Passwörter etc. an Fremde zu übergeben. Sollte Ihnen derartige Anrufe eigenartig vorkommen, tun Sie es der Dame im besagten Fall gleich und beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie im Zweifel lieber die Polizei an!

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell