PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs gewesen +++ Kind beim Überqueren der Straße mit Pkw kollidiert +++ Pkw überschlägt sich mit mehreren Insassen

Bad Schwalbach (ots)

1. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs gewesen, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Dienstag, 12.03.2024, 23:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei einen unter Alkohol und Drogen stehenden Mann in Taunusstein-Wehen aus dem Straßenverkehr gezogen. Gegen 23:00 Uhr fiel Beamten der Polizeistation Bad Schwalbach beim Befahren der Aarstraße ein Hyundai mit ungewöhnlicher Fahrweise auf und sie entschlossen sich dazu eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Das Gespür der Beamten erwies sich als richtig. Bei der Überprüfung des 38 Jahre alten Mannes aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von knapp einem Promille. Doch damit nicht genug, verlief ein Drogenvortest auch noch positiv auf Opiate. Dies hatte zur Folge, dass der 38-Jährige zur Polizeistation gebracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

2. Kind beim Überqueren der Straße mit Pkw kollidiert, Bad Schwalbach, Genthstraße, Dienstag, 12.03.2024, 14:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag lief ein Kind in Bad Schwalbach gegen ein fahrendes Fahrzeug und kam in der Folge in ein Krankenhaus. Gegen 14:00 Uhr befuhr eine 40 Jahre alte Frau aus Bad Schwalbach die Genthstraße in Richtung Fennebergstraße. In Höhe der Hausnummer 5 lief plötzlich ein Kleinkind auf die Fahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Ford C-MAX der Bad Schwalbacherin. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und nach einer Erstversorgung in einem RTW in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Eine Erziehungsberechtigte des Jungen war ebenfalls vor Ort. An dem Ford entstand kein Sachschaden.

3. Pkw überschlägt sich mit mehreren Insassen, Taunusstein-Wehen, Landesstraße 3470, Dienstag, 12.03.2024, 13:25 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ist ein vollbesetztes Fahrzeug bei Taunusstein-Wehen von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Zwei Insassen wurden verletzt. Um 13:25 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus Heidenrod die L 3470 von Orlen nach Wehen. In seinem VW Golf befanden sich vier weitere Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren. In einer Linkskurve verlor der junge Fahrer auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab, wo sich der Golf mehrfach überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer sowie eine Mitfahrerin wurden verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Insassen wurden vor Ort untersucht und anschließend von einem Elternteil abgeholt. Der Golf, an dem ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Landstraße zeitweise voll. Darüber hinaus kümmerte sich die zuständige Straßenmeisterei um die Beseitigung der Fahrzeugteile.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell