POL-RTK: Versammlung für Demokratie und Vielfalt in Bad Schwalbach +++ Betrunken mit dem Auto überschlagen +++ Schlägerei vor Rüdesheimer Kneipe +++ mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

1. Versammlung / Demonstration "Für Demokratie und Vielfalt", Kurhaus Bad Schwalbach Samstag, 09.03.2024 zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr

(mv)Samstagnachmittag fand im Stadtgebiet Bad Schwalbach eine Demonstration unter dem Motto "Für Demokratie und Vielfalt" statt. Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr trafen sich bis zu 400 Personen, darunter viele Familien mit Kindern, vor dem Kurhaus und liefen über die Adolfstraße zum Schmidtbergplatz, wo es zu einer Kundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen, unter anderem durch den Bürgermeister der Stadt Bad Schwalbach, kam. Die Versammlung verlief friedlich. Für die Dauer der Versammlung wurde die Adolfstraße in Bad Schwalbach gesperrt.

2. Betrunken mit dem Auto überschlagen,

K690 zwischen Hohenstein-Hennethal und Aarbergen-Panrod, Sonntag, 10.03.2024, 02:20 Uhr

(mv)In der Nacht zum Sonntag kam ein alkoholisierter 21-jähriger Taunussteiner mit seinem Opel auf der Kreisstraße zwischen Panrod und Hennethal von der Straße ab und überschlug sich daraufhin mit dem Fahrzeug. Der junge Mann befuhr gegen 02:20 Uhr die K690 von Panrod nach Hennethal, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Opel verlor und sich in ein angrenzendes Feld überschlug. Er wurde zunächst durch aufmerksam gewordene Verkehrsteilnehmer versorgt, bevor er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und leicht verletzt in ein Limburger Krankenhaus verbracht werden konnte. Im Krankenhaus ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Der Taunussteiner sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

3. Schlägerei vor Rüdesheimer Kneipe,

Grabenstraße, Rüdesheim am Rhein, Samstag, 09.03.2024, 04:30 Uhr

(jd)Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizeistation Rüdesheim am Rhein nach einer Auseinandersetzung am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr. Die Polizei in Rüdesheim erhielt telefonische Mitteilung, dass sich in der Grabenstraße, in Höhe der Bar "LOGO" mehrere Personen schlagen würden. Noch vor Eintreffen der Streife hatten sich die unbekannten Beteiligten vom Ort des Geschehens entfernt. Ein 49jähriger Mann konnte leicht verletzt im Nahbereich angetroffen werden. Er erlitt Verletzungen im Gesicht. Zum derzeitigen Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar. Die Polizeistation Rüdesheim am Rhein sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 06722 - 9112 0 entgegengenommen.

4. PKW in Rüdesheim zerkratzt,

Adolf-Kolping-Straße, Rüdesheim am Rhein Freitag, 08.03.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 09:00 Uhr

(jd)In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.03.2024 15:00 Uhr und Samstag, dem 09.03.2024 08:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der Adolf-Kolping-Straße in Rüdesheim am Rhein einen parkenden PKW durch Zerkratzen des Lackes. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 750,00 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722 - 9112 0 zu melden.

5. PKW in Oestrich-Winkel zerkratzt,

Rheingaustraße, Oestrich-Winkel, Freitag, 08.03.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 14:00 Uhr

(jd)In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.03.2024 18:00 Uhr und Samstag, dem 09.03.2024 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel einen parkenden PKW durch Zerkratzen des Lackes. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz am Friedensplatz und wurde im Frontbereich beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1500,00 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722 - 9112 0 zu melden

6. 2 PKW in Niedernhausen-Oberseelbach zerkratzt, Zedernweg, Niedernhausen-Oberseelbach, Donnerstag, 07.03.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2024 17:00 Uhr

(mv)In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 07.03.2024, 15:00 Uhr und Freitag, dem 08.03.2024, 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter zwei Fahrzeuge im Zedernweg in Oberseelbach. In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Täter liegen nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

