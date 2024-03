PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher schlagen zwei Mal zu +++ Durchs Fenster eingestiegen und durchsucht +++ Fahrrad aus Keller entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher schlagen zwei Mal zu,

Waldems-Steinfischbach, Industriestraße/An der Kulturhalle, Dienstag, 05.03.2024, 17:45 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagabend brachen Unbekannte in gleich zwei Wohnhäuser in Waldems-Steinfischbach ein. In der Industriestraße hebelten sie zunächst die Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses auf, um anschließend eine Wohnungstür im Erdgeschoss zu knacken. Daraufhin betraten sie mehrere Wohnräume und verließen, ohne Beute gemacht zu haben, den Tatort. Nur einige Straßen weiter schlugen mutmaßlich dieselben Täter erneut zu. Diesmal musste das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Kulturhalle" dran glauben. Dieses hatten die Einbrecher aufgehebelt, um sich anschließend im Haus nach Wertsachen umzusehen. Hier nahmen sie Schmuck an sich, mit dem sie daraufhin unbemerkt das Weite suchten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zu den beiden Einbrüchen unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Durchs Fenster eingestiegen und durchsucht, Hünstetten-Bechtheim, Frohnwiesenstraße, Dienstag, 05.03.2024, 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(fh)In Hünstetten-Bechtheim waren am Dienstagnachmittag bzw. -abend Einbrecher am Werk. Die Unbekannten hatten sich ein Einfamilienhaus in der Frohnwiesenstraße ausgeguckt und ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt. Im Haus angekommen wurden mehrere Räume durchwühlt und anschließend die Flucht über die Terrasse angetreten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zu den beiden Einbrüchen unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fahrrad aus Keller gestohlen,

Geisenheim, Schmittstraße, Festgestellt: Montag, 04.03.2024

(fh)In den vergangenen Tagen haben Zweiraddiebe in Geisenheim unbemerkt zugeschlagen. Am Montag, den 04.03.2024 suchte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Schmittstraße ihren Kellerverschlag auf und musste dabei feststellen, dass dieser aufgebrochen und ein darin befindliches grünes Herrenrad gestohlen worden war. Wie und wann es den Tätern gelungen war, dass Haus und letztlich den Keller zu betreten, ist noch unklar.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell