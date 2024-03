PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrüche in Niederems und Oberjosbach +++ Polizeibeamter von Hund gebissen und Herrchen beleidigt +++ Fahrrad entwendet +++ Fußgängerin angefahren - Verursacher flüchtet +++ Verletzter Motorradfahrer

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wohnung, Waldems-Niederems, Emsbachstraße, Sonntag, 25.02.2024, 16:30 Uhr bis Sonntag, 03.03.2024, 13:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Einbrecher eine Wohnung in Niederems heimgesucht. Wie Spuren am Tatort belegen, betraten die Täter zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt ein Wohnhaus in der Emsbachstraße, suchten dort unbemerkt den dritten Stock auf und brachen gewaltsam in eine Wohnung ein. Nachdem die Einbrecher die Wohnung betreten aber offenbar nichts gestohlen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. An der Zugangstür entstand Sachschaden.

Nun ermitteln die zuständigen Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Rheingau-Taunus und nehmen Ihre Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. In Gartenhütte eingebrochen, Niedernhausen-Oberjosbach, Kiefernweg, Freitag, 01.03.2024, 03:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in Niedernhausen-Oberjosbach ein. Um 03:45 Uhr schreckte ein Anwohner aus dem Kiefernweg aufgrund eines klirrenden Geräuschs aus dem Schlaf. Als er daraufhin auf dem Grundstück seines Nachbarn nach dem Rechten sah, stellte er eine aufgebrochene Gartenhütte fest und verständigte den Besitzer. Zu diesem Zeitpunkt waren die Einbrecher, die nicht an Beute gelangt waren, bereits über alle Berge. An dem Gartenhaus entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Polizeibeamter von Hund gebissen und Herrchen beleidigt, Rüdesheim-Presberg, Heimbürger Allee, Sonntag, 03.03.2024, 02:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Polizeibeamter während einer Ruhestörung von einem Hund gebissen und dessen Herrchen beleidigt. Gegen 02:50 Uhr wurden die Beamten zu einem Wohnhaus in die Heimbürger Allee gerufen, da dort zu später Stunde laute Musik die Nachtruhe stören würde. Nachdem die Beamten am besagten Haus geklopft hatten, öffnete sich die Tür und ein Hund kam den Polizisten entgegen, welcher einem Beamten unvermittelt in den Ellbogen biss. Daraufhin wurde der Hund vom Bewohner zurückgehalten, sodass ihm der Grund des Erscheinens offenbart werden konnte. Der sichtlich alkoholisierte Mann war jedoch zunächst nicht mit der Maßnahme einverstanden und beleidigte die Beamten. Nach einer kurzen Unterredung schaltete er die Musik aus. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

4. Fahrrad entwendet, Rüdesheim-Eibingen, Hugo-Asbach-Straße, Freitag, 01.03.2024, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Freitagabend haben Fahrraddiebe im Rüdesheimer Stadtteil Eibingen zugeschlagen. Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr betraten die Langfinger den Parkplatz einer Turnhalle in der Hugo-Asbach-Straße und entwendeten dort das ungesicherte Zweirad eines Rüdesheimers. Das Rad soll einen Wert von etwa 500 Euro gehabt haben. Da derzeit keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizeistation Rüdesheim, dass sich Zeuginnen oder Zeugen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 melden.

5. Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren - Verursacher in Volvo flüchtig, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Montag, 04.03.2024, 07:10 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ist eine junge Frau beim Überqueren einer Straße in Taunusstein-Bleidenstadt von einem Auto angefahren worden. Die verantwortliche Person hielt gar nicht erst an und flüchtete. Gegen 07:10 Uhr überquerte die 21 Jahre alte Taunussteinerin den Fußgängerüberweg in der Aarstraße in Höhe der Mainzer Allee. Zeitgleich näherte sich ein schwarzer Kombi der Marke Volvo dem Zebrastreifen aus Richtung Taunusstein-Neuhof, übersah die junge Frau und touchierte diese. Im Anschluss fuhr der Pkw einfach in Richtung Taunusstein-Hahn davon. Die Taunussteinerin wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, oder Personen die Angaben zu dem schwarzen Volvo (mutmaßlich ein V 70) machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

6. Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt, Bundesstraße 54, Hohenstein-Breithardt, Sonntag, 03.03.2024, 13:36 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 54 bei Hohenstein ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Beteiligte, darunter ein Motorradfahrer, in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Um 13:36 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Mitsubishi Space Star die Bundesstraße von Aarbergen nach Bad Schwalbach und beabsichtigte nach Breithardt abzubiegen. Hierbei überfuhr sie die Gegenfahrspur, übersah jedoch einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Yamaha-Fahrer aus Schlangenbad und stieß mit ihm zusammen. Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt und von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Unfallverursacherin kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen sowie einer Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von knapp 8.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

7. Hohen Schaden bei Unfallflucht verursacht, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Freitag, 01.03.2024, 09:10 Uhr bis 10:20 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ereignete sich in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen eine Verkehrsunfallflucht deren Schaden in die Tausende geht. Demnach hatte eine Wiesbadenerin ihren Opel Corsa gegen 09:10 Uhr in einer Parklücke abgestellt und etwa eine Stunde später beschädigt vorgefunden. Gegen 10:20 Uhr wies der Opel mehrere Beschädigungen an der Fahrerseite auf, die mutmaßlich auf einen misslungenen Einparkversuch einer fremden Person zurückzuführen sind. Von der Person jedoch jede Spur. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

