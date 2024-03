PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Person mit Stichverletzung ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Wohnungseinbruch ++ Unfall mit zwei Schwerverletzten ++

Bad Schwalbach (ots)

Person mit Stichverletzung, Sonntag, 03.03.2024, 01:15 h, Taunusstein-Bleidenstadt, Kurt-Schumacher-Straße

Am Sonntag, den 03.03.2024 wurde um 01.15 h in Taunusstein-Bleidenstadt in der Kurt-Schumacher-Straße durch Zeugen ein 18-jähriger Taunussteiner mit einer Stichverletzung gemeldet. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus. Wie genau es zu den Verletzungen kam, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

Zigarettenautomat aufgebrochen, Sonntag, 03.03.2024, 02:45 h, Bad Schwalbach, Am Schänzchen

In Bad Schwalbach, Am Schänzchen wurde am Sonntag, 03.03.2024 gegen 02:45 h ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Es wurden Zigaretten und Bargeld im Wert von etwa 1000,- EUR entwendet. Der Sachschaden am Automat beläuft sich ebenfalls auf etwa 1000,- EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter 06124-7078 0

Wohnungseinbruch, Kiedrich, Oberer Schoß, Freitag 01.03.2024 14:00 Uhr - Samstag 02.03.2024 01:55 Uhr

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und den frühen Samstagmorgenstunden kam es in Kiedrich zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung im 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Dort wurden durch die Täter mehrere Schränke und Kommoden geöffnet und hochwertiger Schmuck und Bargeld im Wert von schätzungsweise 110 000 Euro erbeutet. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06124 - 70 780 entgegen.

Unfall mit Schwerverletzten, Samstag, 02.03.2024, 14:50 h, L 3035 Obergladbach

Ein 16-Jähriger aus Walluf befuhr mit seiner 125er Kawasaki die L 3035 aus Hausen vor der Höhe kommend in Richtung Obergladbach. Mit auf dem Leichtkraftrad saß eine 17-Jährige Walluferin. In einer scharfen Linkskurve kommt der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Beide Personen werden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer wurde mit dem RTW in ein umliegendes KH gebracht. Die Sozia wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500,- EUR

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell