PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mit offenem Haftbefehl auf Roller geflüchtet und Streifenwagen beschädigt - Festnahme! +++ Dieb überführt sich selbst +++ Junge Diebe auf Flucht gestellt

Bad Schwalbach (ots)

1. Mit offenem Haftbefehl auf Roller geflüchtet und Streifenwagen beschädigt - Festnahme! Geisenheim, Winkeler Straße, Dienstag, 27.02.2024, 19:40 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hat ein mit Haftbefehl gesuchter Mann auf der Flucht vor der Polizei einen Streifenwagen beschädigt. Letztlich konnte er festgenommen werden. Gegen 19:40 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Rüdesheim in Geisenheim einen Rollerfahrer zu kontrollieren. Dieser wurde, wie sich später zeigte, mit Haftbefehl gesucht. Der Fahrer des Zweirads missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr weiter. Seine Fahrt ging über die Industriestraße in Richtung der Winkeler Straße. Während seiner verkehrswidrigen und teils rücksichtslosen Flucht touchierte er einen Streifenwagen und versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten. Hierbei gelang es der Polizei den Mann, einen 28 Jahre alten Marokkaner ohne Wohnsitz in Deutschland, festzunehmen und zur Dienststelle zu bringen. Hier konnte er den offenen Betrag des Haftbefehls begleichen. Nichtsdestotrotz muss er sich nun in weiteren Verfahren, wegen der Verkehrsunfallflucht und des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

2. Dieb überführt sich selbst,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße / Bad Schwalbach Kurhaus, Dienstag, 27.01.2024, 18:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hat ein Mann in Bad Schwalbach mit seinem Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen und so dafür gesorgt, dass ihm so auch ein Diebstahl nachgewiesen werden konnte. Gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei vors Kurhaus in Bad Schwalbach gerufen, da dort ein Mann in einem Bus randalieren und Fahrgäste am Einsteigen hindern würde. Vor Ort trafen die Beamten auf den beschriebenen Mann, einen 28 Jahre alten Taunussteiner, und kontrollierten ihn. Zu diesem Zeitpunkt war es noch zu keiner strafbaren Handlung gekommen. Während einer Durchsuchung des Randalierers jedoch, wurden bei ihm mehrere Hosen mit originalen Preisschildern aufgefunden, zu denen er keinerlei Kaufnachweise aushändigen, geschweige denn plausible Erklärungen liefern konnte. Nach kurzer Ermittlung wurde klar, dass der 28-Jährige diese im Laufe des Tages aus einem Einkaufsmarkt in Taunusstein-Hahn entwendet hatte. Die Beamten nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Diese durfte er im Anschluss an weitere Maßnahmen wieder verlassen. Er muss sich nun wegen des Ladendiebstahls verantworten.

3. Junge Diebe auf Flucht gestellt,

Oestrich-Winkel, Urbanstraße, Dienstag, 27.01.2024, 03:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag gelang es der Polizei in Oestrich-Winkel eine Gruppe von Dieben festzunehmen. Gegen 03:15 Uhr hatten Anwohner aus der Urbanstraße verdächtige Geräusche vernommen und bei einem Blick aus dem Fenster mehrere Jugendliche bemerkt, die sich an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen nach Oestrich-Winkel entsandt, von denen eine Streife drei Jungs im Alter von 17-20 Jahren in der Kirchstraße stellen konnte. Zeitgleich konnte festgestellt werden, dass aus dem Fahrzeug ein Rucksack fehlte. So wurden die jungen Männer kontrolliert und bei einem der drei Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Das besagte Diebesgut, welches von den Dieben auf der Flucht weggeworfen wurde, konnte in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden werden. Die drei mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen wurden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

