POL-PDNR: Diebstahl

Bad Hönningen (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Leubsdorf die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied. In der Gemarkung Bad Hönningen kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand Sachschaden, die Fahrerin blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

