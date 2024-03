PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gegenstände aus Wohnung gestohlen +++ Unfallflucht auf Supermarktparkplatz +++ Reh ausgewichen und im Graben gelandet

Bad Schwalbach (ots)

1. Gegenstände aus Wohnung gestohlen,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Donnerstag, 29.02.2024, 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurden Diebe in einer Bad Schwalbacher Wohnung fündig. Während der mehrstündigen Abwesenheit der Bewohnerin aus dem Martha-von-Opel-Weg betraten die Täter auf unbekannte Art und Weise ihre Wohnung im Untergeschoss. Dort schauten sie sich nach Wertsachen um und verließen diese wieder mit einem Ausweisdokument sowie zwei Tablets der Marke Samsung im Gepäck. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

2. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Idstein, Am Wörtzgarten, Donnerstag, 29.02.2024, 15:00 Uhr bis 15:25 Uhr

(fh)Die Polizei in Idstein bittet bei einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag in Idstein ereignet hat, um die Mithilfe der Bevölkerung. Um 15:00 Uhr hatte ein Mann aus Wörsdorf seinen schwarzen Audi Q2 auf einem Parkplatz eines Physiotherapiezentrums in der Straße "Am Wörtzgarten" abgestellt. Als er etwa 25 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine unbekannte Person einen Schaden von mehreren Hundert Euro an der hinteren Fahrertür verursacht hatte. Dieser ist mutmaßlich auf eine rasant geöffnete Tür eines Fahrzeugs zurückzuführen. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs hatte sich anschließend einfach entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Wer hat gesehen welches Fahrzeug im besagten Zeitraum neben dem Audi parkte? Hinweise werden unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Reh ausgewichen und im Graben gelandet, Taunusstein / Niedernhausen-Engenhahn, Landesstraße 3273, Donnerstag, 29.02.2024, 11:43 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag wich eine Autofahrerin auf einer Landesstraße bei Taunusstein einem Wildtier aus, fuhr in einen Graben und verletzte sich dabei. Um 11:43 Uhr war die 40 Jahre alte Niedernhausenerin auf der L 3273 von Taunusstein nach Engenhahn unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin einer Mercedes B-Klasse wich dem Tier aus, um eine Kollision zu vermeiden und lenkte ihr Fahrzeug in den Graben, wo es auch letztlich zum Stillstand kam. Das nicht weiter tangierte Wild setzte seinen Weg fort. Die Autofahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug, an dem ein Schaden von etwa 3.500 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei rät deshalb: Unterschätzen Sie nicht die Gefahr, die von Tieren ausgeht, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Gegenden, Wald- und Wiesengebiete ist Vorsicht geboten - vor allem in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden muss mit Wildwechsel gerechnet werden. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie entsprechende Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, blenden Sie ab, bremsen Sie, hupen Sie und halten Sie gegebenenfalls an. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn sich die Tiere entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oft weitere. Bei plötzlichem Wildwechsel oder unvermeidbarer Kollision nicht in den Gegenverkehr ausweichen - bremsen und Spur halten! Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell