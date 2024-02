PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zigarettenautomat von drei Unbekannten geknackt +++ Diebe haben Reifensätze im Visier +++ Altmetalldiebe gehen leer aus +++ Viel kontrolliert, wenig zu beanstanden

Bad Schwalbach (ots)

1. Zigarettenautomat von drei Unbekannten geknackt, Heidenrod-Laufenselden, Rathausstraße, Donnerstag, 29.02.2024, 03:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag knackten drei Männer einen Zigarettenautomaten in Heidenrod-Laufenselden und machten dabei Beute. Gegen 03:15 Uhr wurden Anwohner aus der Rathausstraße von Schlägen aus dem Schlaf gerissen. Bei einem Blick aus dem Fenster konnten sie drei dunkel gekleidete Gestalten beobachten, die soeben den Automaten vorm Haus gewaltsam geöffnet hatten und mit einem Beutel in der Hand in verschiedene Richtungen davongerannt waren. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten die drei nicht mehr festgestellt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es den Männern gelang, Bargeld und Zigaretten zu stehlen. Am Automaten entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, die eventuell die Flucht der Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizei in Bad Schwalbach.

2. Diebe haben Reifensätze im Visier,

Idstein-Oberauroff, Am Wiesengrund, Mittwoch, 28.02.2024, 02:58 Uhr bis 03:09 Uhr Hünstetten-Görsroth, Im Langzahl, Dienstag, 27.02.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 28.02.2024, 19:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben zwei Diebe in Idstein- Oberauroff und Hünstetten- Görsroth zugeschlagen und Reifensätze entwendet. In dem kurzen Zeitraum zwischen 02:58 Uhr und 03:09 Uhr betraten die beiden Männer ein Grundstück in der Straße "Am Wiesengrund" in Oberauroff und nahmen dort von einem Abstellplatz gleich acht gelagerte Kompletträder der Marke BMW an sich, mit denen sie anschließend die Flucht antraten. In der gleichen Nacht, einige Ortschaften weiter, schlugen mutmaßlich dieselben Täter erneut zu. In der Straße "Im Langzahl" in Görsroth öffneten sie eine Garage und entwendeten vier neuwertige Reifen. In beiden Fällen müssen die Täter, von denen eine Beschreibung vorliegt, ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben. Einer der beiden trug eine dunkle Jacke, eine helle Kappe sowie eine helle Hose und schwarze Handschuhe. Sein Komplize war Brillenträger und mit einer hellen Steppjacke, einem hellen Kapuzenpullover, einer hellen Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Auch er trug schwarze Handschuhe.

Die Polizei in Idstein ermittelt nun und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Altmetalldiebe gehen leer aus,

Walluf, In der Rehbach, Mittwoch, 28.02.2024, 19:25 Uhr

(fh)Am Mittwochabend haben Diebe versucht Altmetall von einem Wallufer Firmengelände zu stehlen. Dabei gingen die Täter jedoch leer aus. Gegen 19:25 Uhr beobachtete ein Metallhändler zwei Unbekannte, die sein Firmengelände in der Straße "In der Rehbach" aufsuchten und aus einem offenstehenden Container Altmetall entnahmen, um es anschließend in einen mitgeführten VW Transporter zu verstauen. Der Inhaber schaltete jedoch schnell, informierte die Polizei und stellte die beiden osteuropäischen Männer. Die umgehend zum Firmengelände entsandte Streife konnte die beiden Diebe vor Ort antreffen, ihre Personalien erfassen und ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls einleiten.

4. Viel kontrolliert, wenig zu beanstanden, Walluf / Eltville-Martinsthal, Rüdesheim, Mittwoch, 28.02.2024, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am gestrigen Tage kontrollierte die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis an mehreren Stellen Autofahrerinnen und Autofahrer, das Ergebnis fiel durchweg positiv aus. Mit Hilfe der Unterstützung der Bereitschaftspolizei stellten Beamte der Polizeistation Eltville zwei Kontrollstellen auf die Beine. Ein besonderes Augenmerk hatten die Kräfte dabei auf "Drogen und Alkohol im Straßenverkehr sowie die ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Kraftfahrzeuge gelegt. Über den Tag verteilt wurden in der Hauptstraße in Walluf, auf der B 260 bei Martinsthal stationär und auf der unteren Rheinschiene mobil kontrolliert. Bei 95 kontrollierten Personen und 77 kontrollierten Fahrzeugen musste die Polizei keine einzige Straftat ahnden. Das Gros der Kontrollierten verhielt sich regelkonform und durfte die Fahrt somit umgehend fortsetzen. In wenigen Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren, beispielsweise wegen Gurtverstößen, ein. Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis hofft, dass sich diese positive Bilanz auch bei künftigen Kontrollen fortsetzen wird.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell