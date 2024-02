POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am 22. Januar zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr kam es in Lingen in der Straße "Am Laxtener Esch" zu einem Geldbörsendiebstahl. Dabei haben bislang unbekannte Personen in einem unbeobachteten Moment einer älteren Dame, welche mit einem Rollator durch den Verbrauchermarkt lief, die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Laut Zeugenaussage sind verdächtige Personen kurz darauf in einem älteren schwarzen ...

mehr