Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 26. und dem 27. Januar in einen Trafo-Raum eines Theaters an der Straße Willy-Brandt-Ring in Lingen eingebrochen. Beute machten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell