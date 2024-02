POL-EL: Börger/Surwold - Unfall bei Verfolgungsfahrt

Meppen (ots) - Zwischen Freitag und Samstag entsorgten und entzündeten bislang unbekannte Täter Kleinbatterien an einem Waldstück im Bereich des Akazienwegs in Meppen. Es entstand eine Bodenverunreinigung und Sachschaden an einem Baum. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr