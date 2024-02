Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Gelbörsendiebstahl gesucht

Lingen (ots)

Am 22. Januar zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr kam es in Lingen in der Straße "Am Laxtener Esch" zu einem Geldbörsendiebstahl. Dabei haben bislang unbekannte Personen in einem unbeobachteten Moment einer älteren Dame, welche mit einem Rollator durch den Verbrauchermarkt lief, die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Laut Zeugenaussage sind verdächtige Personen kurz darauf in einem älteren schwarzen Mercedes Kombi vom Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes gefahren. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem verdächtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell