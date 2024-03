PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher im Kreis aktiv +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Werkzeugkasten von Pickup entwendet +++ Motorradfahrer übersehen

Bad Schwalbach (ots)

1. Alarmanlage von Supermarkt verschreckt Einbrecher, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Freitag, 08.03.2024, 03:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hat eine Alarmanlage eines Bad Schwalbacher Einkaufsmarktes einen Einbrecher gestoppt. Der dunkelgekleidete Täter näherte sich um 03:35 Uhr dem Markt in der Edmund-Heusinger-Straße aus südlicher Richtung, brach mit einem Werkzeug ein Schaufenster auf und gelangte so ins Gebäude. Dabei löste die Alarmanlage aus, sodass er die Beine in die Hand nahm und ohne Beute gemacht zu haben flüchtete. Am Supermarkt entstand ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher in Eltville aktiv,

Eltville am Rhein, Kiliansring, Samstag, 02.03.2024, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 14:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen bissen sich Einbrecher in Eltville an einem Laden im Kiliansring die Zähne aus. Am Donnerstagmorgen stellte Verantwortliche des Geschäfts fest, dass die Eingangstür frische Hebelspuren aufwies. Eine daraufhin verständigte Polizeistreife sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs auf. In den Laden waren die Täter nämlich nicht gelangt. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich auf den Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag eingrenzen.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Bad Schwalbach, Adolfseck, Taunusstraße, Mittwoch, 28.02.2024 bis Dienstag, 05.03.2024, 07:45 Uhr

(fh)Erneut kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten, diesmal in Bad Schwalbach-Adolfseck. Im Verlauf der zurückliegenden Woche suchte ein Dieb den an einer Bushaltestelle in der Taunusstraße angebrachten Automaten auf und sägte einen Sicherungsbügel durch. Anschließend hebelte er das Gehäuse auf, um sich anschließend an Zigaretten und Bargeld zu bedienen. Daraufhin suchte der Dieb unbemerkt mit seiner Beute das Weite.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Werkzeugkasten von Pickup entwendet,

Bad Schwalbach-Lindschied, Milchberg, Donnerstag, 07.03.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2024, 07:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag gelangten Werkzeugdiebe in Lindschied an schnelle Beute. Im Schutze der Dunkelheit machten sich die Unbekannten an einem in der Straße "Milchberg" abgestellten Pickup der Marke Mitsubishi zu schaffen und entwendeten von der Ladefläche einen Werkzeugkasten samt Inhalt. In diesem befand sich Werkzeug der Marke Makita im Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Motorradfahrer übersehen,

Waldems-Esch, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 07.03.2024, 15:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Waldems-Esch ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer angefahren und verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 52 Jahre alte Frau aus Waldems gegen 15:50 Uhr mit ihrem BMW X1 einen Stichweg angrenzend zur Schwalbacher Straße (B 275) und beabsichtigte von dort auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten 62 Jahre alten Motorradfahrer, der zeitgleich auf der B 275 in Richtung Idstein unterwegs war und stieß beim Einbiegen mit ihm zusammen. Der Fahrer einer BMW 1250 (Motorrad) musste aufgrund seines Verletzungsbildes zur weiteren Untersuchung in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell