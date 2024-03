PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vor Kind entblößt +++ Übers Dach eingestiegen und Schmuck entwendet +++ Diebstahl von drei E-Bikes +++ Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen und Tasche entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Vor Kind entblößt,

Eltville am Rhein, Erbach, Gartenstraße / Taunusstraße, Sonntag, 10.03.2023, 17:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ist ein 11-Jähriger in Eltville-Erbach von einem bislang Unbekannten sexuell bedrängt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Sonntagabend erschien der Junge in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei der Polizei. Seinen Angaben nach sei er gegen 17:30 Uhr aus einer Regionalbahn am Erbacher Bahnhof gestiegen, um in Richtung des Sportplatzes zu laufen. Auf der Gartenstraße in Höhe der Taunusstraße sei er auf einen jungen Mann gestoßen, welcher ihn unter einem Vorwand auf einen angrenzenden Feldweg gelockt habe. Dort habe sich der Unbekannte plötzlich entblößt, der 11-Jährige lief sofort davon. Es kam zu keinem körperlichen Kontakt zwischen dem Jungen und dem Unbekannten.

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt, circa 1,60m bis 1,70m groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe schwarze, kurze Haare und einen Bart gehabt sowie akzentfrei deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einer beigen Jogginghose gewesen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Übers Dach eingestiegen und Schmuck entwendet, Niedernhausen-Engenhahn, Kranichweg, Freitag, 08.03.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 12:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in ein Wohnhaus im Niedernhausener Ortsteil Engenhahn eingestiegen und haben Beute gemacht. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter das Grundstück im Kranichweg und kletterten auf das Dach des dortigen Einfamilienhauses. Von dort aus verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Obergeschoß des Wohnhauses und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Letztlich gelang ihnen mit Schmuck im Gepäck unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Diebstahl von drei E-Bikes,

Kiedrich, Neue Heimat, Sonntag, 25.02.2024, 00:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 11:02 Uhr

(tm)Durch unbekannte Täter wurden in den vergangenen Wochen bei einem Einbruch in Kiedrich aus einer Gartenhütte drei hochwertige E-Bikes im Wert von 15.000 Euro entwendet.

Im Zeitraum vom 25.02.2024 bis 10.03.2024 betraten die Langfinger das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Neue Heimat" und brachen anschließend auf unbekannte Weise eine Gartenhütte auf. Daraus entwendeten sie drei E-Bikes der Marke "Specialized" in blau sowie mattschwarz. Zwei der Räder waren mit einem Kettenschloss gesichert. Der Wert der entwendeten E-Bikes rechnet sich auf circa 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer: 06123/9090-0 entgegen.

4. Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen und Tasche entwendet, Rüdesheim am Rhein, Berliner Straße, Sonntag, 10.03.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 07:05 Uhr

(tm)Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Rüdesheim in einen PKW ein und erlangten Diebesgut. Die Diebe hatten es in der Berliner Straße auf eine Sporttasche abgesehen und schlugen hierfür die Seitenscheibe des dort geparkten Ford ein. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro, das Diebesgut hat etwa einen Wert von 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

