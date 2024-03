HZA-GI: Start in ein spannendes und sicheres Berufsleben beim Hauptzollamt Gießen

Gießen (ots) - Das Hauptzollamt Gießen bietet auch in diesem Jahr wieder einen Berufs-Info-Tag an. Am 26.03.2024 stellen wir den ganzen Tag den Zoll und seine Aufgaben vor und beantworten Fragen wie: Wie erkennt man, ob es sich bei einem Gürtel um das Leder eines geschützten Tieres handelt oder welche Gegenstände sind pfändbar? Was genau sind ...

Ein Dokument

mehr