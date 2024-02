Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Berufs-Info-Tag beim Zoll in Gießen

Gießen (ots)

Das Hauptzollamt Gießen bietet auch in diesem Jahr wieder einen Berufs-Info-Tag an. Am 26.03.2024 stellen wir den ganzen Tag den Zoll und seine Aufgaben vor und beantworten Fragen wie: Wie erkennt man, ob es sich bei einem Gürtel um das Leder eines geschützten Tieres handelt oder welche Gegenstände sind pfändbar? Was genau sind Verbrauchsteuern und wie stellt ein Außenprüfer fest, wie viel Al-koholgehalt Schnaps hat? Erfahrt dort außerdem, wie eine Zollkontrolle auf einer Baustelle abläuft, wie unsere Spürhunde arbeiten und was das Röntgenmobil alles kann. Ihr habt Interesse, dann sichert euch bis zum 08. März 2024 einen Platz. Schreibt dazu eine Email an: presse.hza-giessen@zoll.bund.de.

