POL-RTK: Ladendieb entkommt gewaltsam und wird festgenommen +++ Einbrecher kletterten aufs Dach +++ Versuchter Einbruch +++ Sachbeschädigungen durch Feuer +++ Motorradfahrer stürzt

1. Ladendieb entkommt gewaltsam und wird festgenommen, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Donnerstag, 14.03.2024, 17:55 Uhr

(fh)Ein Ladendieb hat am Donnerstagabend in Bad Schwalbach zunächst gewaltsam die Flucht ergriffen, konnte aber letztlich festgenommen werden. Gegen 17:55 Uhr unterrichteten Mitarbeiter eines Supermarkts in der Bahnhofstraße die Polizei über einen Ladendiebstahl, bei dem der Täter unter dem Einsatz körperlicher Gewalt geflohen sei. Zuvor war der Mann bei seiner Tat aufgeflogen und von einem Mitarbeiter festgehalten worden. Der 36-Jährige hatte sich jedoch aus dem Griff gewaltsam losreißen und fliehen können. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet, welche nur kurze Zeit später erfolgreich war. Beamten gelang es, den Tatverdächtigen, einen 36-Jährigen, unweit des Tatortes festzunehmen. Bei ihm wurden Teile der zuvor im Markt entwendeten Beute aufgefunden. Daher leitete die Polizei ein Verfahren wegen Räuberischen Diebstahls ein und brachte ihn zur Polizeistation. Diese durfte er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

2. Einbrecher kletterten aufs Dach von Firma, Taunusstein-Neuhof, Im Maisel, Mittwoch, 13.03.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in Taunusstein-Neuhof ein. Ihr Einstieg erfolgte unter Zuhilfenahme von Leitern. Den Spuren am Tatort in der Straße "Im Maisel" zufolge suchten die Einbrecher das Firmengebäude im Schutze der Dunkelheit auf und kletterten bis auf eine Dachfläche im zweiten Obergeschoss. Dort öffneten sie mithilfe eines Werkzeugs eine Fensterscheibe und stiegen in das Objekt ein. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht und Tresore aufgebrochen, um an Bargeld zu gelangen. Der durch die Täter verursachte Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts weit übersteigen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Versuchter Einbruch in Kettenbach, Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße, Mittwoch, 13.03.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 11:30 Uhr

(fh)Im Aarbergener Ortsteil Kettenbach sind zwischen Mittwoch und Donnerstag Einbrecher nicht über eine Zugangstür hinausgekommen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt traten der oder die Diebe an ein gewerbliches Gebäude in der Scheidertalstraße heran und versuchten vergeblich die Eingangstür und zwei Fenster aufzubrechen. So mussten sich die Unbekannten geschlagen geben und traten unverrichteter Dinge die Flucht an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Sprechanlage und Mülltonne mit Feuer beschädigt, Taunusstein-Hahn, Jägerstraße / Gottfried-Keller-Straße, Samstag, 09.03.2024 bis Sonntag, 10.03.2024

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Taunusstein-Hahn mehrere Gegenstände angezündet und Sachschäden verursacht. Bereits am Wochenende nahm die Polizei eine Anzeige wegen eines in der Jägerstraße angezündeten Mülleimers auf. Diesen hatten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Brand gesetzt und beschädigt. Das Feuer hatte auch einen angrenzenden Baum in Mitleidenschaft gezogen. Gestern zeigte dann der verantwortliche Objektbetreuer eines Parkdecks in der Gottfried-Keller-Straße an, dass eine dortige Gegensprechanlage am Wochenende durch Feuer beschädigt worden war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass beide Sachbeschädigungen, bei denen ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro entstand, im Zusammenhang stehen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Lorch, Landesstraße 3033, Donnerstag, 14.03.2024, 17:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag kam ein Motorradfahrer bei Lorch zu Fall und verletzte sich. Der 36-jährige Kawasaki-Fahrer aus Hofheim befuhr gegen 17:10 Uhr die Landesstraße 3033 in Richtung Lorch. In Höhe der "Laukenmühle" verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Dort stürzte er mitsamt seiner Maschine und verletzte sich. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro. Der 36-Jährige musste in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht werden.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei im Sinne der Verkehrspräventionsarbeit sogenannte "Biker-Safety-Touren" für interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer anbieten. Dabei werden die Teilnehmenden durch erfahrene Polizeimotorradfahrer über die beliebten Strecken rund um den Feldberg und im Rheingau geführt. Für dieses Kalenderjahr sind drei Touren geplant. Die genauen Termine werden in Kürze von hiesiger Stelle veröffentlicht.

