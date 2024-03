PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ein halbes Dutzend Fahrräder gestohlen +++ Diebstahl aus Supermarkttresor +++ Firma von Einbrechern heimgesucht +++ Fahrzeug beschädigt +++ Roller gestohlen +++ Polizei zählt Dutzende Verstöße

Bad Schwalbach (ots)

1. Ein halbes Dutzend hochwertiger Fahrräder entwendet, Hünstetten-Kesselbach/-Beuerbach, Donnerstag, 14.03.2024 bis Freitag, 15.03.2024

(fh)Ende vergangener Woche trieben Fahrraddiebe in den Hünstettener Ortsteilen Kesselbach und Beuerbach ihr Unwesen und stahlen gleich sechs Fahrräder. Im Laufe des Freitags meldeten sich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner bei der Polizei, um die Diebstähle ihrer Zweiräder anzuzeigen. Neben der Art des Diebesguts wiesen alle Taten eine weitere Gemeinsamkeit auf: den Aufbewahrungsort der Fahrräder. So wurden sie allesamt aus Garagen bzw. Gartenhäusern entwendet. In der Walsdorfer Straße hatten die Diebe ein graues Pedelec der Marke Cube, in der Bechtheimer Straße ein Rennrad von BMC entwendet. Die Tat in der Bechtheimer Straße liegt als einzige bereits einige Tage zurück. Ebenso wurden in der Nacht zum Freitag in der Limbacher Straße sowie den Straßen "Am Alten Hof" Elektrofahrräder der Marke Cube gestohlen. In der Straße "Am Wurmberg" in Beuerbach waren zwei Mountainbikes die Objekte der Begierde. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrräder summiert sich auf über 20.000 Euro. In einem Fall konnte eine Videokamera zwei nicht näher beschreibbare Personen aufzeichnen, die an einem der Tatorte ein Fahrrad weggeschoben hatten.

Die Polizei in Idstein leitet die Ermittlungen zu den Diebstählen und nimmt Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Dieb sucht Supermarkt auf,

Niedernhausen, Feldbergstraße, Donnerstag, 14.03.2024, 20:42 Uhr bis 20:46 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag hat sich ein Dieb an Bargeld aus einem Supermarkt bedient. Der Unbekannte betrat den Büroraum des Marktes in der Feldbergstraße zwischen 20:42 Uhr und 20:46 Uhr, öffnete auf unbekannte Art und Weise einen Tresor und nahm Bargeld aus diesem an sich. Anschließend suchte er mit seiner Beute das Weite. Der etwa 25 bis 35 Jahre alte und knapp 1,75m bis 1,85m große Täter war mit einer dunklen Jeans, einer olivfarbenen Jacke, einer schwarzen Mütze und dunklen Schuhen bekleidet gewesen und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 von der Polizeistation Idstein entgegengenommen.

3. Firmengebäude von Einbrechern betreten, Schlangenbad-Hausen v. d. H., Taunusstraße, Samstag, 16.03.2024, 21:10 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 09:45 Uhr

(fh)Am Wochenende habe Einbrecher ein Firmengebäude in Hausen vor der Höhe betreten, wohl aber keine Beute gemacht. Den Spuren am Tatort zufolge hebelten die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag die Haupteingangstür des Gebäudes in der Taunusstraße auf, um sich so ins Innere der Firma zu begeben. Dort betraten sie mehrere Räume, öffneten Schränke und Schubladen und suchten anschließend unbemerkt das Weite. Derzeit gehen die Verantwortlichen des Betriebs davon aus, dass keine Gegenstände gestohlen wurden. Am Gebäude selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

4. E-Roller gestohlen,

Idstein, Schloßgasse, Fahrradparkplatz, Sonntag, 17.03.2024, 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde einem Jugendlichen in Idstein der E-Roller gestohlen. Der 14-Jährige hatte diesen im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr auf einem Fahrradparkplatz einer Schule in der Schloßgasse mit einem Schloss gesichert abgestellt. Beim erneuten Aufsuchen des Scooters fehlte jede Spur. An dem anthrazitfarbenen Roller war zuletzt das Kennzeichen "909 MZG" angebracht gewesen. Die Polizeistation Idstein ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Steine auf Fahrzeug geworfen,

Bad Schwalbach, Brunnenstraße, Sonntag, 17.03.2024, 13:10 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag warfen Vandalen in Bad Schwalbach Steine auf einen geparkten Pkw und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Am Montagmorgen wies der in der Brunnenstraße über Nacht abgestellte Audi Q3 mehrere Beschädigungen auf, die auf Steinewürfe zurückzuführen sind. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Polizei kontrolliert und stellte einige Verstöße fest, Rheingau-Taunus-Kreis, Freitag, 15.03.2024 bis Sonntag, 17.03.2024

(fh)Am Wochenende hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis Autofahrerinnen und Autofahrer unter die Lupe genommen und dabei leider Einiges zu beanstanden gehabt. Zwischen Freitag und Sonntag kontrollierten Beamtinnen und Beamte aller vier Polizeistation mit der Unterstützung des Regionalen Verkehrsdienstes zu unterschiedlichen Tageszeiten an diversen Orten. In der Summe wurden an allen drei Tagen mehrere Hundert Personen in knapp 190 Fahrzeugen kontrolliert. Ganze 49 Insassen waren nicht angeschnallt gewesen und müssen sich nach aufklärenden Gesprächen nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Bei einer Kontrolle im Bereich Walluf musste ein unter Drogen stehender Mann aus dem Verkehr gezogen werden. In Rüdesheim waren gleich zwei Fahrzeugführer ohne einen gültigen Pflichtversicherungsschutz unterwegs.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell