POL-MFR: (199) Mehrere Baustelleneinbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (21.02.2024) auf Donnerstag (22.02.2024) ereigneten sich mehrere Baustelleneinbrüche im Nürnberger Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter gingen in der Nacht mehrere Baustellen in der Ostendstraße, Gugelstraße, Brunecker Straße und Pauulstraße an. Aus den Baustellen entwendeten sie eine Vielzahl von teils hochwertigen Baumaschinen. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die an den oben genannten Baustellen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

