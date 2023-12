Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Tradition verpflichtet: Landrat besucht Polizeidienststelle in Kleve

Bild-Infos

Download

Kreis Kleve (ots)

Traditionen leben davon, dass man sie lebt und weitergibt. Eine solche Tradition hat im Kreis Kleve der Besuch des Landrats an Heiligabend bei den Polizeidienststellen. Nach seinem Besuch der Wache in Goch im letzten Jahr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5402144), besuchte Landrat Christoph Gerwers am heutigen Sonntag (24. Dezember 2023), die Polizeiwache in Kleve.

Bei einem Gespräch in lockerer vertrauter Atmosphäre schaute Herr Gerwers auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Dabei dankte er den anwesenden Beamtinnen und Beamten, stellvertretend für alle Bediensteten der Kreispolizeibehörde Kleve, für Ihren Dienst. Mit den besten Wünschen für die anstehenden Weihnachtstage sowie den Jahreswechsel, denen sich auch der Abteilungsleiter Polizei Georg Bartel und Polizeidirektor Uwe Lottmann anschlossen, endete die Veranstaltung. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell