Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Wohnungsbrand in Gelsenkirchen Horst

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Freitag, 22.12.2023 wurde der Feuerwehr ein Brand in einem 1,5 geschossigen Wohnhaus an der Laurentiusstraße in Gelsenkirchen Horst gemeldet. Vor Eintreffen der Feuerwehr waren die minderjährigen Söhne der Familie bereits aus dem Fenster im 1. OG gesprungen. Aufgrund der unübersichtlichen Lage wurde die Alarmstufe auf "2.Alarm -Menschenleben in Gefahr-" geändert und weitere Einheiten zur Einsatzstelle beordert. Die Einsatzkräfte die zügig in das Brandgebäude vorgingen konnten zwei Personen (die Eltern) aus dem Gebäude rausführen und erste Löschmaßnahmen einleiten. Währenddessen wurden die beiden Söhne, die aus dem Fenster gesprungen waren, bereits im RTW betreut und vom Notarzt untersucht. Glücklicherweise wurden sie nur leicht verletzt und konnte schnell wieder in die Obhut der Eltern übergeben werden. Der Brand im Wohnzimmer war dann schnell von zwei Trupps mit einem C-Rohr gelöscht. Lüftungs-,Nachlösch- und Aufräumungsarbeiten zogen sich dann noch bis ca. 05.00 Uhr hin.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell