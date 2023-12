Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuerwehr Gelsenkirchen führt Großübung mit Schwerpunkt Massenanfall von Verletzten durch.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat heute Nachmittag eine unangekündigte Großübung an der Nahverkehrsanlage in Gelsenkirchen-Buer durchgeführt. Als Übungsszenario wurde ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und einem Linienbus angenommen. Um eine realitätsnahe Darstellung zu erzeugen, wurden mehrere Unfalldarsteller in dieser Übung eingesetzt. Neben der Feuerwehr sind auch die örtlichen Hilfsorganisationen in die Großübung eingebunden, da ein Schwerpunkt der Übung in der notfallmedizinischen Versorgung liegt. In diesem Zusammenhang wurden auch die umliegenden Krankenhäuser einbezogen. Diese Übung dient unter anderem zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2024, bei der die Stadt Gelsenkirchen als Austragungsort agiert. Es waren rund 44 Einsatzkräfte beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell