Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand mit Menschenleben in Gefahr in Ückendorf - Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Metzer Straße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht um 1:56 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen durch eine aufmerksame Nachbarin in die Metzer Straße in Ückendorf alarmiert. Die ersten Notrufe hörten sich dramatische an: "Flammen kommen aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss, die ganze Straße ist verraucht". Da die Nachbarin nichts zu möglichen Personen im Gebäude sagen konnte, wurde durch die Leitstelle auf "Brand mit Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Die ersten eintreffenden Kräfte der Feuerwache Altstadt bestätigten die vorgefundene Lage und leiteten sofort Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. In dem dreigeschossigen Gebäude waren laut Einwohnermeldesystem fünf Personen gemeldet.

Nach einigen Erkundungsmaßnahmen war klar, dass sich die Wohnung mit dem Brandherd im 1. Obergeschoss befand. Über einen Zugang im Hinterhof ging ein Trupp zur Menschrettung und Brandbekämpfung in das Brandgeschoss vor, ein weiterer Trupp kontrollierte das Treppenhaus und die weiteren Wohnungen.

In dem gesamten Gebäude wurden nach Durchsuchung aller Geschosse niemand angetroffen. 49 Minuten nach Alarmierung konnte bereits "Brand unter Kontrolle" gegeben werden. Wie sich im Nachgang herausstellte, war das gesamte Gebäude wohl seit geraumer Zeit nicht mehr bewohnt. So blieb es in dieser Nach lediglich bei einem Sachschaden an dem Gebäude, Menscnen wurden derweil nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei übernommen, an die die Wohnung zum Einsatzende übergeben wurde. #fwge #gelsenkirchen

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell