Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisstensache

Jünkerath (ots)

Am Samstagabend wurde ein 80-jähriger Heimbewohner eines Pflegeheims in Jünkerath bei der Polizei Prüm vermisst gemeldet. Der Vermisste litt an Demenz und weiteren Krankenheiten. Durch die Polizei Prüm wurden ersten Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 21:45 Uhr wurde ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehren Jünkerath, Schüller und Lissendorf zur Vermisstensuche alarmiert. Aufgrund des körperlichen und geistigen Zustandes des Vermissten sowie den niedrigen Außentemperaturen von 4°C wurde eine akute Lebensgefahr des Vermissten angenommen. Gegen 22:40 Uhr konnte er in einem Waldgebiet, auf dem Boden liegend, mittels Wärmebildkamera aufgefunden werden. Er wurde leicht unterkühlt, ansonsten unverletzt, durch Polizei und Feuerwehr aus dem unwegsamen Gelände gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Jünkerath, Lissendorf und Schüller, das DRK aus Jünkerath, die Polizei Prüm und der Polizeihubschrauber.

