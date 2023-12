Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Unfall geflüchtet

Dank zweier Zeugen ermittelte die Polizei am Montag nach einem Unfall in einem Göppinger Parkhaus den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 15.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Dacia in der Marktstraße aus der Tiefgarage aus. Wie Zeugen der Polizei berichteten, war auf dem Dach des Dacia eine Leiter montiert. Mit der streifte er wohl an der Decke entlang und riss eine Düse der Sprinkleranlage ab. Durch die Beschädigung trat Wasser aus. Trotz Auslösung des Feueralarm fuhr der Dacia weiter. Um den Schaden kümmert sich der Fahrer nicht. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und teilten es der Polizei mit. Die nahm die Ermittlungen auf und konnte den Fahrzeughalter des Firmenwagens ausfindig machen. Der kontaktierte seinen Mitarbeiter. Der 53-Jährige meldete sich bei der Polizei. Gegen ihn wurden nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Feuerwehr Göppingen war mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Sie kümmerten sich um die beschädigte Sprinkleranlage und das auslaufende Wasser. Die Polizei schätzt den Schaden an der Brandschutzeinrichtung auf rund 250 Euro.

