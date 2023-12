Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrrad geklaut

Am Montag oder Dienstag klaute ein Unbekannter das Rad aus einer Garage in Ulm.

Ulm (ots)

Am Dienstag bemerkte ein 38-Jähriger das Fehlen des Rades. Das stand unverschlossen in einer Garage in der Straße Albecker Steige. Das elektrische Garagentor war wohl geschlossen. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

