POL-RTK: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Motorraddieb erwischt +++ Hecke in Brand gesetzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Walluf, Enzianweg, Sonntag, 17.03.2024, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 21.03.2024, 10:00 Uhr

(fh)Einbrecher haben zwischen Sonntag und Donnerstag in Walluf zugeschlagen und Beute gemacht. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt brachen die Täter gewaltsam über eine Kellertür in das Einfamilienhaus im Enzianweg ein. Dort trieben sie ihr Unwesen und entkamen letztlich mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Motorraddieb erwischt,

Eltville am Rhein, Wiesweg, Donnerstag, 21.03.2024, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend hat der Besitzer eines Motorrollers in Eltville einen Zweiraddieb erwischt und in die Flucht geschlagen. Kurz vor 22:00 Uhr bemerkte der Eltviller, wie ein Unbekannter seinen Motorroller der Marke Peugeot den Wiesweg entlangschob. Zuvor hatte der Dieb die Lenkradsperre geknackt, um das Zweirad zu entwenden. Der Halter sprach den Dieb an, woraufhin dieser davonrannte und den Roller zurückließ. Er soll etwa 180 cm groß, rund 100 kg schwer gewesen sein und dunkle lockige Haare sowie einen dunklen Bart gehabt haben. Zudem trug er eine Mütze.

Weitere Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

3. Hecke in Brand gesetzt,

Eltville am Rhein, Rohrbergstraße, Donnerstag, 21.03.2024, 18:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend haben Unbekannte eine mehrere Meter lange Hecke in Brand gesetzt und so für Sachschaden gesorgt. Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr in die Rohrbergstraße ausrücken, da dort nahe eines Fußgängerwegs knapp sieben Meter einer Hecke in Vollbrand standen. Den Feuerwehrkräften gelang es den Brand zu löschen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise.

