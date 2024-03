PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Mit Pkw überschlagen und geflüchtet+++

Bad Schwalbach (ots)

Heidenrod, L 3033, Wisperstraße

Dienstag, 26.03.2024, 21:55 Uhr

(SIm) Am Dienstagabend ist eine zunächst unbekannte Person mit ihrem Pkw von der Wisperstraße bei Heidenrod abgekommen und anschließend zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 21:55 Uhr erhielt die Polizeistation Bad Schwalbach die Mitteilung über einen verunfallten Pkw zwischen Heidenrod-Ramschied und Heidenrod-Geroldstein. Vor Ort konnte die Polizeistreife einen BMW ohne Kennzeichen auffinden, welcher in Höhe Riesenmühle offensichtlich von der Wisperstraße abgekommen war und sich überschlagen hatte. Eine Person, welche das Fahrzeug geführt hatte, konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer oder weitere Insassen verletzt sind oder sich in hilfloser Lage befinden. Da es sich bei dem Unfallort um unwegsames Gelände handelte, wurde zur Absuche der näheren Umgebung ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Bei den anschließenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht der Fahrereigenschaft gegen einen 18-jährigen aus Heidenrod. Dieser räumte ein, den nicht zugelassenen BMW in Fahrtrichtung Heidenrod-Geroldstein geführt zu haben, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier gleichaltrige Personen, welche alle unverletzt blieben. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

