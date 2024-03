POL-RTK: +++Festnahme von Automatenaufbrechern+++Verkehrsunfallflucht+++Einbruch in Spielothek+++Einbruch in Schule+++Alleinunfall unter Drogeneinfluss+++Mit Glasflasche auf den Kopf geschlagen+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

+++Festnahme von Automatenaufbrechern +++ Bad Schwalbach, Reitallee, Donnerstag, 28.03.2024, 09:30 Uhr Am Donnerstagmorgen fiel einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Bad Schwalbach ein dunkler PKW Mercedes aus Mainz im Bereich der Reitallee in Bad Schwalbach auf, welcher der Kontrolle unterzogen wurde. Da der PKW im Zusammenhang mit einer Serie von Diebstählen aus Zigarettenautomaten im gesamten Kreisgebiet in Verbindung gebracht wurde, erfolgte eine Durchsuchung des Pkw. Hierbei zeigte sich der richtige Riecher der eingesetzten Kollegen. Es wurde nicht nur Einbruchswerkzeug, sondern auch mehrere Packungen Zigaretten im Kofferraum aufgefunden, welche zwei Automatenaufbrüchen im Bereich Eltville zugeordnet werden konnten. Die vier Fahrzeuginsassen, welche allesamt auffallend viel Münzgeld mit sich führten, wurden vorläufig festgenommen und mussten sich den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Das aufgefundene Münzgeld und die Zigaretten wurden sichergestellt. Im Anschluss wurden alle Personen entlassen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Taunusstein, Kleiststraße, Donnerstag, 28.03.2024, 17:40 Uhr Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Taunusstein parkte seinen Kia auf dem Parkplatz einer dortigen Drogeriekette. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei der Verkehrsunfallflucht entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR. Aufgrund von einer Zeugenaussage konnte das Kennzeichen des Verursachers ermittelt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Hinweise über den Unfallverursacher werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr. 06124-7078-0 gerne entgegengenommen.

+++Einbruch in Spielothek+++ Niedernhausen, Frankfurter Straße, Samstag, 30.03.2024, 02:22 Uhr Am frühen Samstagmorgen gelangten mindestens zwei unbekannte Täter über eine Seitentür in die Spielothek in der Frankfurter Straße. Dort öffneten die Täter zielgerichtet mehrere Spielautomaten sowie einen Geldwechselautomaten. Durch die Täter wurde das in den Automaten befindliche Bargeld und ein Computer der Spielothek entwendet. Die Höhe des Diebesgutes wurde durch den Betreiber auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Die Täter verursachten durch ihre Vorgehensweise einen Sachschaden von ca. 25.000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 9394-0 entgegen.

+++Einbruch in Schule+++ Taunusstein, Pestalozzistraße 3, Integrierte Gesamtschule Obere Aar Feststellungszeit 30.03.2024, 15.34 Uhr Unbekannte Diebe drangen durch eine Tür in die integrierte Gesamtschule ein und durchsuchten anschließend mehrere Klassenräume. Ein Verantwortlicher konnte nicht erreicht werden, so dass zurzeit nicht bekannt ist, ob etwas aus der Schule entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden an Türen und Fenstern wird auf 1.000 EUR geschätzt. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr. 06124-7078-0 gerne entgegengenommen.

+++Alleinunfall unter Drogeneinfluss+++ B54 zwischen den Abfahrten Bad Schwalbach und Bad Schwalbach-Hettenhain, Samstag, 30.03.2024, 09:47 Uhr Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Mainz befuhr mit seinem Mazda die B54 in Fahrtrichtung Bad Schwalbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Nach erfolgter Blutentnahme erwartet den Fahrer jetzt eine Anzeige bezüglich einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.500 EUR geschätzt.

+++Mit Glasflasche auf den Kopf geschlagen+++ Bad Schwalbach, Adolfstraße, Sonntag, 31.03.2024, 04:20 Uhr Ein 30-jähriger Bad Schwalbacher wurde zunächst am frühen Sonntagmorgen von einer männlichen Person mit einem Faustschlag attackiert, im Anschluss schlug der Angreifer ihm mit einer Flasche auf den Kopf. Der 30-Jährige wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Über die Hintergründe der Tat liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06124-7078-0 bei der Polizeistation in Bad Schwalbach zu melden.

